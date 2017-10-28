16:40 | Баскетбол — НБА

НБА разрешит "Бостону" исключить из заявки травмированного Хэйворда


НБА предоставит возможность "Бостону" исключить из заявки на сезон форварда Гордона Хэйворда, утверждает Yahoo Sports. Клуб должен предоставить документы, чтобы доказать серьезность травмы баскетболиста.

27-летний американец получил перелом большой берцовой кости и повреждение связок на 6-й минуте первого матча в регулярном чемпионате НБА против "Кливленда".

Если "Селтикс" представят доказательства того, что Хэйворд не сможет выйти на площадку раньше, чем летом 2018 года, то они получат от лиги исключение в размере 8,4 миллиона долларов.

Хэйворд сломал ногу в первом же матче за "Бостон"

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