НБА рассмотрит изменение формата плей-офф в ближайшие несколько лет

Комиссар НБА Адам Сильвер допускает возможность того, что формат плей-офф турнира будет изменен в ближайшие годы. Рассматривается формат, при котором 16 клубов получат номера "посева" и станут формировать пары без привязки к конференциям. Вместе с тем, увеличение числа участников серии игр навылет не рассматривается.

- Многие хотят, чтобы в финальной серии играли сильнейшие команды. Но сейчас они могут встретиться уже в финале конференции, - цитирует ESPN Сильвера. - Мы продолжаем рассматривать этот вопрос. К нему приковано повышенное внимание. Решение примем не сейчас, а в ближайшие годы.