НБА провела переговоры о продлении коллективного договора между клубами и игроками

Глава НБА Адам Сильвер отметил, что переговоры между профсоюзом игроков и владельцами клубов по поводу продления коллективного договора прошли продуктивно. Он подчеркнул большой вклад в это легендарного игроки Майкла Джордана, который владеет "Шарлотт".

– Мы добились огромного прогресса, – цитирует AFP Сильвера. – Еще ничего не подписано, но я настроен оптимистично. Мы на верном пути к продлению существующего коллективного договора. Можем сделать это досрочно. Наличие Джордана среди переговорщиков дает нам уникальные возможности, потому что он был великим игроком, суперзвездой. Когда игроки видят его за столом переговоров, возникает особое ощущение. Хотя не обязательно они будут принимать все, что он скажет.