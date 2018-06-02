НБА признала ошибку арбитров в пользу "Голден Стэйт"

НБА признала результативную ошибку судей в пользу "Голден Стейт" в первом матче финала НБА между "Уорриорз" и "Кливлендом" (124:114), сообщает официальный сайт лиги.

При счете 107:107 за 4,7 секунды до конца четвертой четверти защитник "Кавс" Джордж Хилл исполнял штрафные броски. Его вторая попытка была неточна, но форвард "Уорриорз" Дрэймонд Грин вошел в трехсекундную зону раньше, чем Хилл сделал бросок, поэтому судьи должны были остановить игру и дать Грину повторить попытку.

Следующий матч серии пройдет 4 июня.