11:00 | БАСКЕТБОЛ — НБА

НБА планирует изменить формат Матча звезд

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Формат Матча звезд НБА в следующем сезоне может измениться. Об этом сообщил комиссионер лиги Адам Сильвер. По его словам, необходимо увеличить соревновательную составляющую. 

Слышал про идею ввести 4-очковый бросок. Этого точно не будет в играх чемпионата, но можно попробовать в Матче звезд, - цитирует Сильвера ESPN. - Может быть, появится 10-очковый бросок с середины площадки на последней минуте. Возможно, это сумасшествие. Мы изменим формат в следующем сезоне. Конечно, уровня борьбы плей-офф НБА не будет, но баскетболисты должны играть.

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