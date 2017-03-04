НБА планирует изменить формат Матча звезд

Формат Матча звезд НБА в следующем сезоне может измениться. Об этом сообщил комиссионер лиги Адам Сильвер. По его словам, необходимо увеличить соревновательную составляющую.

- Слышал про идею ввести 4-очковый бросок. Этого точно не будет в играх чемпионата, но можно попробовать в Матче звезд, - цитирует Сильвера ESPN. - Может быть, появится 10-очковый бросок с середины площадки на последней минуте. Возможно, это сумасшествие. Мы изменим формат в следующем сезоне. Конечно, уровня борьбы плей-офф НБА не будет, но баскетболисты должны играть.