НБА отказалась пересматривать результат матча "Денвера" с "Мемфисом"

НБА отклонила протест "Денвера", который пытался оспорить результат матча регулярного чемпионата с "Мемфисом" (107:108). Центр видеоповторов, на который ориентируются судьи, допустил ошибку, дав владение мячом "Мемфису" в конце матча, когда и был совершен решающий бросок. Рассмотрение эпизода подтвердило ошибку, однако НБА не стала пересматривать результат, сообщает ESPN.

Руководство лиги признало ошибку Центра видеоповторов, однако сочло, что этого недостаточно для пересмотра результата, поскольку непосредственно правила игры не были нарушены.