НБА оштрафовала "Лейкерс" за похвалу Джонсона в адрес Адетокунбо

НБА оштрафовала "Лейкерс" на 50 тысяч долларов за непозволительные комментарии президента клуба по баскетбольным операциям Мэджика Джонсона. 29 января Джонсон высказал свое мнение относительно форварда "Милуоки" Янниса Адетокумбо.

Президент калифорнийцев положительно отозвался об игровых качествах баскетболиста и предположил, что в какой-то момент он будет признан MVP сезона. Тем самым Джонсон нарушил Правило лиги о взаимодействии представителя одного клуба с игроком другого клуба ("тамперинг").

В текущем сезоне 23-летний Адетокунбо в среднем набирает 28,0 очка за игру, а также совершает 10,4 подбора и делает 4,7 передач.