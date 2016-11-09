НБА оштрафовала Джорджа на 15 тысяч долларов за удар мячом в лицо работнице клуба

Форвард "Индианы" Пол Джордж оштрафован НБА на 15 тысяч долларов за удар в лицо мячом служащей клуба, сообщает официальный сайт лиги. Это произошло 5 ноября во время домашнем матча "Пэйсерс" с "Чикаго" (111:94). В одном из эпизодов расстроенный Джордж пнул мяч на трибуну и попал им в лицо девушки и тут же извинился. После форвард принес свои действия девушке повторно, а также клубу.