Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала расписание нового сезона. Наибольший зрительский интерес вызывают поединки: "Хьюстон" - "Голден Стэйт" (15 ноября), "Кливленд" - "Лейкерс" (21 ноября), "Сан-Антонио" - "Торонто" (3 января) и "Бостон" - "Лейкерс" (7 февраля).
The full NBA schedule has been released …– SportsCenter (@SportsCenter) 10 августа 2018 г.
CAN'T. WAIT. 🍿 https://t.co/4ejRMoIKJ9 pic.twitter.com/QMWN9u1kPe
- Кливленд Кавальерс
- Хьюстон Рокитс
- Лос-Анджелес Лейкерс
- Голден Стэйт Уорриорз
- Бостон Селтикс
- Торонто Рэпторз
- Сан-Антонио Спэрс