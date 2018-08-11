04:35 | Баскетбол — НБА

НБА опубликовала расписание нового сезона


Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала расписание нового сезона. Наибольший зрительский интерес вызывают поединки: "Хьюстон" - "Голден Стэйт" (15 ноября), "Кливленд" - "Лейкерс" (21 ноября), "Сан-Антонио" - "Торонто" (3 января) и "Бостон" - "Лейкерс" (7 февраля). 

 

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