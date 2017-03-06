22:43 6 марта | БАСКЕТБОЛ — НБА

НБА не накажет Смита за потасовку после матча с "Майами"

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НБА приняла решение не наказывать защитника "Кливленда" Джей. Ар. Смита за потасовку после матча регулярного чемпионата против "Майами" (92:120), сообщает ESPN. После игры Смит решил выяснить отношения с игроками соперника за эпизод с Ченнингом Фраем, которого толкнул в спину защитник "Хит" Родни Макгрудер.

Смита смогли удержать сотрудники арены, а также наставник "Кавальерс" Тайрон Лю.

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Материалы REN-TV

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