НБА не накажет Смита за потасовку после матча с "Майами"

НБА приняла решение не наказывать защитника "Кливленда" Джей. Ар. Смита за потасовку после матча регулярного чемпионата против "Майами" (92:120), сообщает ESPN. После игры Смит решил выяснить отношения с игроками соперника за эпизод с Ченнингом Фраем, которого толкнул в спину защитник "Хит" Родни Макгрудер.

Смита смогли удержать сотрудники арены, а также наставник "Кавальерс" Тайрон Лю.