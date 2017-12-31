НБА может изменить правила видеоповторов в концовках матчей из-за инцидента с Адетокумбо

Соревновательный комитет НБА рассматривает возможность внесения изменений в правила использования судьями видеоповторов в концовках матчей. Причиной послужил инцидент в концовке игры "Хьюстона" и "Милуоки" (95:97) в ночь с пятницы на субботу. На последних секундах Яннис Адетокумбо принес "Бакс" победу, но перед решающим данком заступил за лицевую линию.

При этом арбитры не имели возможность отменить засчитанный бросок, так как сами не заметили заступ. А действующие правила видеоповторов говорят о том, что пересматривать можно лишь уже принятые решения. Более того, подобные инциденты вообще не входят в список причин, по которым можно брать видеопросмотр.

Пока непонятно, какие именно решения может принять НБА. Вполне возможно, что никаких изменений не последует. Но даже если они будут, то вступят в силу не ранее сезона-2018/19.