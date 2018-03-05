НБА может допустить до игр 18-летних игроков

Комиссар НБА Адам Сильвер и профсоюз игроков ведут переговоры о снижении возрастной планки для дебютантов чемпионата до 18 лет, сообщает ESPN. На данный момент игроки младше 19 лет не имеют права выступать в турнире ассоциации.

По информации источника, в НБА собираются создать профильные программы в школах - на их основании будут проводиться отбор и зачисление талантливой молодежи в университеты.

Планируется, что НБА предоставит возможность 18-летним игрокам заключать контракты с клубами НБА напрямую, либо с командами G League, где и будут получать зарплату.