НБА и профсоюз игроков перечислили 1 миллион долларов пострадавшим от урагана "Харви"

Профсоюз игроков НБА в своем Твиттере сообщил о совместном с ассоциацией пожертвовании 1 миллиона долларов организациям, которые занимаются оказанием помощи пострадавшим от урагана "Харви" в Хьюстоне и на юго-востоке Техаса. Ранее финансовую поддержку жертвам стихийного бедствия оказали владелец "Хьюстона" Лесли Александр и разыгрывающий "Роктис" Крис Пол.

Напомним, ураган "Харви" обрушился на Техас в ночь на 26 августа, став самым мощным на территории США за последние 12 лет. От стихии погибли 30 человек, более 13 тысяч жителей были эвакуированы из своих домов.

По предварительной оценке, ущерб от бедствия составит 30 миллиардов долларов.