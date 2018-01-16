Наставник "Хьюстона" заявил, что Гриффин толкнул его во время матча

Главный тренер "Хьюстона" Майк Д'Антони заявил, что конфликт с форвардом "Клипперс" Блэйком Гриффином во время матча регулярного чемпионата НБА начался с того, что игрок соперника толкнул его. Напомним, что после этого между ними началась словесная перепалка.
– Наша история с Гриффином? Вы имеете в виду то, что он толкнул меня? – цитирует ESPN Д'Антони. – Мне не понравилось его поведение. Не буду вдаваться в эту историю, это неважно. Серьезно, не самый интересный момент матча. Мы сегодня играли не очень хорошо.
Blake Griffin bumping Mike D’Antoni #Rockets #Clippers pic.twitter.com/uQTXbZABPZ– Andrew Pisano (@AndrewPisano) 16 января 2018 г.