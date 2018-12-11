NASA пригласило Карри в Космический центр имени Джонсона, чтобы рассказать о полетах на Луну

Представитель NASA Аллард Бойтель пригласил лидера "Голден Стэйт" Стефена Карри в Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне для проведения экскурсии, посвященной миссии "Аполлон". Ранее Карри заявил, что не верит в высадку людей на Луну.

– Мы бы хотели, чтобы Карри посетил лунную лабораторию в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне. Возможно, он это сделает, когда в следующий раз его команда будет играть с "Хьюстоном", – цитирует The New York Times Бойтеля. – У нас там хранится множество образцов лунного грунта, также там находится центр управления миссией "Аполлон". Он сможет сам убедиться в том, какая работа была проделана для полета людей на Луну.