На Шакила О'Нила упала елка

Легендарный американский баскетболист Шакил О’Нил, работающий сейчас спортивным комментатором на телевидении, попал в курьезную ситуацию. Во время одной из передач он подошел к елке, наклонился, чтобы взять подарки. В этот момент елка упала американцу на спину.

Напомним, О’Нил является членом баскетбольного зала славы с 2016 года. Он завершил карьеру игрока в "Бостоне" в 2011 году. Кроме того, за свою карьеру он успел поиграть за "Орландо", "Лейкерс", "Майами", "Финикс" и "Кливленд".