09:19 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Мозгову вручили чемпионский перстень перед матчем с "Кливлендом"

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Центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов получил чемпионский перстень за победу в сезоне-2015/16. Небольшая церемония прошла перед матчем регулярного чемпионата с "Кливлендом", в составе которого россиянин и стал чемпионом НБА.

Отметим реакцию бывших одноклубников, которые сразу окружили Мозгова и стали его поздравлять. Перстень центровому вручил главный тренер "Кавальерс" Тайрон Лю, ранее назвавший его своим любимым игроком.

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