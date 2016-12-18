Мозгову вручили чемпионский перстень перед матчем с "Кливлендом"

Центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов получил чемпионский перстень за победу в сезоне-2015/16. Небольшая церемония прошла перед матчем регулярного чемпионата с "Кливлендом", в составе которого россиянин и стал чемпионом НБА.
Отметим реакцию бывших одноклубников, которые сразу окружили Мозгова и стали его поздравлять. Перстень центровому вручил главный тренер "Кавальерс" Тайрон Лю, ранее назвавший его своим любимым игроком.
Everybody loves Mozgov 😂 https://t.co/KeP8OI0AeG by #SportsCenter via @c0nvey– ed deaver (@deaver_inc) 18 декабря 2016 г.