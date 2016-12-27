Мозгов занял 36-е место в списке лучших легионеров НБА

ESPN на своем сайте опубликовал список лучших легионеров, выступающих в НБА. Российский центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов занял 36-ю строчку. За клуб из Лос-Анджелеса он проводит первый сезон, провел 33 матча, в которых в среднем набирает 8,2 очка и делает по 5,0 подбора.

Первое место занял разыгрывающий "Кливленда" Кайри Ирвинг, имеющий гражданство Автралии. Форвард "Милуоки" Яннис Адетокумбо стал вторым, на третьей строчке расположился центровой "Бостона" Эл Хорфорд. Отметим, что четвертое место занял 21-летний латвийский форвард "Никс" Кристапс Порзингис.