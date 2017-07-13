Мозгов тренирует трехочковые броски в Химках

Центровой "Бруклина" Тимофей Мозгов находится в отпуске в России. Однако баскетболист продолжает тренироваться и в свободное время.

На арене "Химок" Мозгов тренирует трехочковые броски. Ранее он заявил, что в следующем сезоне планирует исполнять подобные броски.

Напомним, 30-летний россиянин перешел в "Лейкерс" летом прошлого года из "Кливленда" после чемпионского сезона, а этим летом был обменян в "Бруклин". Стоимость подписанного контракта – 64 миллиона долларов за четыре года. Он стал самым высокооплачиваемым представителем России в НБА. В прошлом сезоне Мозгов сыграл в 54 матчах, набирая в среднем по 7,4 очка.