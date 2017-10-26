Мозгов тренирует трехочковые броски перед игрой с "Кливлендом". Видео

Сегодня ночью "Бруклин" на своей площадке примет "Кливленд" в матче регулярного чемпионата НБА. Центровой "Нетс" Тимофей Мозгов перед игрой тренирует трехочковые броски.

Напомним, что в прошлой игре против "Орландо" (120:125) россиянин реализовал свой первый трехочковый бросок с 2015 года. В этом сезоне 31-летний баскетболист провел 4 матча, в которых в среднем набирал по 5,8 очка и делал по 4,8 подбора за игру.