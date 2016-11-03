12:08 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Мозгов пройдет дополнительное медицинское обследование

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Российский центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов, получивший повреждение глазницы в матче регулярного чемпионата НБА против "Индианы" (108:115), пройдет дополнительное медицинское обследование, сообщает в твиттере журналист Майк Труделл. Проведенных ранее тестов оказалось недостаточно для точного установления диагноза.

Медицинский штаб "Лейкерс" планирует осмотреть россиянина завтра, после возвращения в Лос-Анджелес. Сообщается, что о состоянии здоровья Мозгова будет объявлено в ближайшее время.

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