Мозгов прошел медосмотр в "Орландо" и в ближайшее время присоединится к клубу

Российский центровой Тимофей Мозгов успешно прошел медицинский осмотр в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Орландо" и в ближайшее время отправится в США познакомиться с новым клубом и партнерами по команде.

- С руководством нового клуба я уже общался, правда пока только по телефону, - отметил 32-летний Мозгов. Скоро поеду туда пораньше, чтобы познакомиться лично и с ребятами, и с клубом. Медосмотр уже пройден успешно.



Сразу после игры сборной России против Франции (2 июля - прим. "СЭ") я отправился в Шарлотт, где и прошел медосмотр, потом вернулся обратно и узнал об обмене в "Орландо", так что мне зачли предыдущий. Какие задачи ставятся перед клубом я пока не знаю, как раз многое прояснится, когда я поговорю со всеми уже на месте.

Межсезонье в этом году вообще крутое - Леброн перешел в "Лейкерс", непонятно, что будет с Кармело, Кавай уже в "Торонто". Плюс переход Казинса в "Голден Стэйт" стал для всех шоком, когда было об этом объявлено.

Теперь, видимо, когда "Голден Стэйт" наберет форму, их вообще будет не остановить. Хотя, интересно теперь будет наблюдать и за Восточной конференцией. В "Бостоне" восстановились Кайри Ирвинг и Гордон Хэйворд. Интересно, как команда будет играть.