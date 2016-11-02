Мозгов пропустит матч с "Атлантой" из-за травмы глаза

Тимофей Мозгов пропустит матч НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" с "Атлантой" из-за травмы глаза. Россиянин не смог завершить матч регулярного чемпионата НБА с "Индианой" (108:115). По ходу третьей четверти Мозгов получил рассечение губы и синяк под левым глазом.

"Мозгов не будет играть в матче с "Атлантой", он прошел обследование, результаты которого еще не известны, – говорится в сообщении пресс-службы.