Мозгов отправил мяч в щит при попытке исполнить данк в матче с "Ютой"

Курьезный момент произошел в матче регулярного чемпионата НБА между "Лейкерс" и "Ютой" (100:102). В первой четверти встречи российский форвард клуба из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов попал мячом в щит, пытаясь забросить мяч в корзину сверху. В этом матче 30-летний россиянин провел на паркете 26 минут и 22 секунды, записав на свой счет 9 очков, 4 подбора, 1 передачу, 2 перехвата и 1 блок-шот.