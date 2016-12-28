10:21 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Мозгов отправил мяч в щит при попытке исполнить данк в матче с "Ютой"

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Курьезный момент произошел в матче регулярного чемпионата НБА между "Лейкерс" и "Ютой" (100:102). В первой четверти встречи российский форвард клуба из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов попал мячом в щит, пытаясь забросить мяч в корзину сверху. В этом матче 30-летний россиянин провел на паркете 26 минут и 22 секунды, записав на свой счет 9 очков, 4 подбора, 1 передачу, 2 перехвата и 1 блок-шот.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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romy4_84

мозгов такой мозгов). к концу сезона составить хит-парад курьезов

10:43

Aleks03

Главное мяч команде сохранил )))

10:41

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