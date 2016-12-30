Мозгов не набрал очков, "Лейкерс" проиграл "Далласу"

В матче регулярного чемпионата НБА "Даллас" на выезде нанес поражение "Лейкерс" – 101:89. Самым результативным игроком встречи стал защитник техасцев Уэсли Мэттьюз, набравший 20 очков. Российский центровой хозяев Тимофей Мозгов очков не набрал, отметившись лишь четырьмя подборами за 16 минут на паркете.

Для "Лейкерс" поражение стало пятым в последних шести играх "регулярки". Подопечные Люка Уолтона уже второй раз уступают "Далласу" в нынешнем сезоне. "Маверикс" идут на предпоследнем, 15-м месте в Западной конференции. Калифорнийцы – двенадцатые.

НБА

Регулярный сезон

"Лейкерс" – "Даллас" – 89:101 (27:26, 30:24, 13:31, 19:20)