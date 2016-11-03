Мозгов может пропустить игру с "Голден Стэйт"

Центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов может пропустить пятничный матч с "Голден Стэйт" из-за проблем с глазом. Как сообщает ESPN, обследование показало, что россиянин еще не восстановился после ушиба мягких тканей вокруг левого глаза. Он будет проходить обследование каждый день.

Напомним, что травму Мозгов получил в матче с "Индианой", причем у него было подозрение на перелом глазницы, но диагноз не подтвердился. Игру с "Атлантой" ему пришлось пропустить.