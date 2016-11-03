23:38 3 ноября | БАСКЕТБОЛ — НБА

Мозгов может пропустить игру с "Голден Стэйт"

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Центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов может пропустить пятничный матч с "Голден Стэйт" из-за проблем с глазом. Как сообщает ESPN, обследование показало, что россиянин еще не восстановился после ушиба мягких тканей вокруг левого глаза. Он будет проходить обследование каждый день.

Напомним, что травму Мозгов получил в матче с "Индианой", причем у него было подозрение на перелом глазницы, но диагноз не подтвердился. Игру с "Атлантой" ему пришлось пропустить.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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mkv

сдается мне, что есть все шансы после 15 декабря увидеть его обмен... пока что днище... без него ЛАЛ играет пока гораздо лучше.

00:15

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