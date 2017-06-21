Мозгов может продолжить карьеру в "Бруклине"

"Лейкерс" планирует обменять двух своих игроков – центрового Тимофея Мозгова и защитника Д’Анджело Расселла – в "Бруклин", утверждает инсайдер Адриан Войнаровский. По его информации, взамен клуб из Лос-Анджелеса получит Брука Лопеса и 27-й выбор на драфте.

Напомним, 30-летний россиянин перешел в "Лейкерс" летом прошлого года из "Кливленда" после чемпионского сезона. Стоимость подписанного контракта – 64 миллиона долларов за четыре года. Он стал самым высокооплачиваемым представителем России в НБА. В прошлом сезоне Мозгов сыграл в 54 матчах, набирая в среднем по 7,4 очка.