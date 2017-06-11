Мозгов хочет, чтобы "Лейкерс" выбрали на драфте Лонзо Болла

Центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов признался, что хотел бы сыграть вместе с Лонзо Боллом. 19-летний защитник считается одним из главных талантов предстоящего драфта, церемония которого состоится 22 июня. Калифорнийцы будут выбирать под общим вторым номером, но, по сообщениям СМИ, еще не определились с кандидатурой. В случае с Боллом "Лейкерс" смущает его окружение, в частности, отец, отметившийся рядом скандальных заявлений.

– Будет круто, я бы поиграл с ним бок о бок в одной команде. Этот игрок может многое поменять в команде, – цитирует ТАСС Мозгова. – Вообще пока непонятно, на что могут рассчитывать "Лейкерс" в предстоящем сезоне. Многое будет зависеть от работы нашего менеджмента в межсезонье, но я вам скажу, что уже в этом году мы в целом играли не так плохо.