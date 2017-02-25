Морроу извинился, что выбрал первый номер в "Чикаго"

Защитник "Чикаго" Энтони Морроу принес извинения болельщикам и пообещал в ближайшее время поменять игровой номер. 31-летний баскетболист недавно стал игроком "Буллз" в результате обмена с "Оклахома-Сити". В новой команде он выбрал майку с первым номером, что вызвало недовольство фанатов, так как под ним выступал их кумир и экс-MVP Деррик Роуз.

"Я не хотел проявить никакого неуважения. Если бы я знал ваше отношение к этому номеру, то никогда бы его не выбрал, клянусь. Приношу свои извинения. В самое ближайшее время я сменю номер. Всегда уважал Роуза и понимаю, что он значит для "Чикаго", – написал Морроу в своем "Твиттере".

Об этой ситуации защитнику сообщили журналисты перед матчем регулярного чемпионата с "Финиксом" (128:121 ОТ). Отметим, что он стал не первым игроком "Чикаго" в нынешнем сезоне, которому пришлось отказаться от цифры "1". Ранее по тем же самым причинам так поступил Майкл Картер-Уильямс, которому пришлось взять седьмой номер.