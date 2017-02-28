Моррис оштрафован на 25 тысяч долларов за выброшенный на трибуны мяч

НБА оштрафовала форварда "Вашингтона" Маркиффа Морриса за инцидент в матче регулярного чемпионата против "Юты" (92:102). В четвертой четверти Моррис выбросил мяч на трибуну, после того, как получил фол в нападении. За свое поведение баскетболист заплатит штраф в 25 тысяч долларов.
В текущем сезоне Моррис провел 55 матчей в "регулярке", в среднем набирая 14,7 очка и делая 6,7 подбора за игру. "Вашингтон" занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Markieff Morris ha sido multado con 25.000 dolares por esto: pic.twitter.com/IqagTiZ9Pe– Wizards Spain (@WizardsSpain) 28 февраля 2017 г.