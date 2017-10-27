Миротич хочет, чтобы "Чикаго" выбирал между ним и Портисом?

Форвард "Чикаго" Никола Миротич не намерен мириться с одноклубником Бобби Портисом, который разбил ему лицо в ходе конфликта на тренировке. Миротич в итоге попал в больницу с переломом лицевой кости и сотрясением мозга. Портис позднее извинился, однако, как сообщает Chicago Sun Times, Миротич не принял извинения. Он поставил клубу ультиматум: либо он, либо Портис.

Отметим, что "Чикаго" отстранил Портиса на восемь матчей в расчете, что стороны смогут успокоиться и продолжить играть вместе по истечении срока дисквалификации нарушителя.