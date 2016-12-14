"Миннесота" в гостях обыграла "Чикаго", "Голден Стэйт" на выезде взял верх над "Нью-Орлеан"

"Миннесота" в матче регулярного чемпионата НБА в гостях обыграла "Чикаго" со счетом 99:94.

"Голден Стэйт" на выезде взял верх над "Нью-Орлеан" – 113:109. Самым в составе гостей стал Стивен Карри, набравший 30 очков. У Кевина Дюранта 27 очков. Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл (12 очков, 12 подборов и 10 передач). В составе хозяев 28 очков набрал Энтони Дэвис.

НБА

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Миннесота" – 94:99 (38:22, 18:30, 19:26, 19:21)

Ч: Батлер (27), Лопес (14).

М: ЛаВин (24), Уиггинс (23).

"Нью-Орлеан" – "Голден Стэйт" – 109:113 (35:29, 30:29, 29:37, 15:18)

Н: Дэвис (28), Хилл (12).

Г: Карри (30 + 7 передач), Дюрант (27).