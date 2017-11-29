"Миннесота" проиграла "Вашингтону", несмотря на дабл-даблы Таунса и Батлера

"Миннесота" на своей площадке уступила "Вашингтону" со счетом 89:92 в матче регулярного чемпионата НБА. "Уизардз" прервали двухматчевую серию поражений.

В составе победителей 22 очка набрал Отто Портер, у "Миннесоты" сразу три игрока сделали по дабл-даблу: Карл-Энтони Таунс (20 + 17 подборов), Джимми Батлер (17 + 10 передач) и Тадж Гибсон (16 + 11 подборов).

НБА

Регулярный чемпионат

"Миннесота" – "Вашингтон" – 89:92 (30:23, 21:20, 20:25, 18:24)

М: Таунс (20 + 17 подборов), Батлер (17 + 10 передач), Гибсон (16 + 11 подборов)

В: Портер (22), Оубр (16), Скотт (12)