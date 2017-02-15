06:26 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Миннесота" проиграла "Кливленду", несмотря на 41 очко Уиггинса

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"Миннесота" на своей площадке проиграла "Кливленду" в матче регулярного чемпионата НБА - 108:116. Самым результативным игроком встречи стали форвард хозяев Эндрю Уиггинс, набравший 41 очко. В составе "Кавальерс" отличились Кайри Ирвниг, Леброн Джеймс и Ченниг Фрай, который не троих заработали 71 очко.

НБА

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Кливленд" - 108:116 (30:26, 31:43, 32:24, 15:23)

М: Уиггинс (41), Таунс (26), Дженг (12+10 подборов).

К: Ирвинг (25), Джеймс (25), Фрай (21+10 подборов).

"Чикаго" - "Торонто" - 105:94 (24:18, 34:21, 20:25, 27:30)

Ч: Макдермотт (20), Батлер (19), Гибсон (14).

Т: Лоури (22), Дерозан (18), Валанчюнас (12).

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/basketball/nba/

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