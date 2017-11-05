"Миннесота" победила "Даллас", серия поражений "Маверикс" - уже шесть игр

"Миннесота" победила "Даллас" со счетом 112:99 в матче регулярного чемпионата НБА. "Тимбервулвз" победили в четвертый раз кряду, в то время как "Маверикс" не знают побед уже шесть игр подряд.

В составе победителей три игрока сделали по дабл-даблу: Карл-Энтони Таунс набрал 31 очко и сделал 12 подборов, на счету Таджа Гибсона 12 очков и 10 подборов, у Джеффа Тига – 11 очков и 10 передач. У "Далласа" 18 очков на счету Денниса Смита, Харрисон Барнс отметился 17 баллами.

НБА

Регулярный чемпионат

"Миннесота" – "Даллас" – 112:99 (27:18, 32:31, 34:30, 19:30)

М: Таунс (31 + сделал 12 подборов), Уиггинс (23), Гибсон (12 + 10)

Д: Смит (18), Барнс (17), Харрис (15)