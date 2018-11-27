"Миннесота" одержала третью победу кряду, обыграв "Кливленд"

"Кливленд" на своем паркете проиграл "Миннесоте" в матче регулярного чемпионата НБА. Это третья подряд победа "Тимбервулвз".
В другой встрече "Шарлотт" взял верх над "Милуоки", несмотря на дабл-дабл Янниса Адетокумбо.
НБА
Регулярный чемпионат
"Кливленд" - "Миннесота" - 95:102 (26:29, 21:25, 24:21, 24:27)
К: Корвер (22), Худ (20), Томпсон (16 + 11 подборов)
М: Ковингтон (24), Энтони Таунс (21 + 10 подборов), Тиг (13)
"Шарлотт" - "Милуоки" - 110:107 (32:35, 33:17, 28:28, 17:27)
Ш: Уокер (21), Лэмб (21), Уильямс (16)
М: Адетокумбо (20 + 13 подборов), Бледсоу (17), Лопес (15), Коннотон (15)
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