"Миннесота" одержала третью победу кряду, обыграв "Кливленд"

"Кливленд" на своем паркете проиграл "Миннесоте" в матче регулярного чемпионата НБА. Это третья подряд победа "Тимбервулвз".

В другой встрече "Шарлотт" взял верх над "Милуоки", несмотря на дабл-дабл Янниса Адетокумбо.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" - "Миннесота" - 95:102 (26:29, 21:25, 24:21, 24:27)

К: Корвер (22), Худ (20), Томпсон (16 + 11 подборов)

М: Ковингтон (24), Энтони Таунс (21 + 10 подборов), Тиг (13)

"Шарлотт" - "Милуоки" - 110:107 (32:35, 33:17, 28:28, 17:27)

Ш: Уокер (21), Лэмб (21), Уильямс (16)

М: Адетокумбо (20 + 13 подборов), Бледсоу (17), Лопес (15), Коннотон (15)