"Миннесота" одержала победу над "Лейкерс", несмотря на 19 очков Кузмы

"Миннесота" в предсезонном матче обыграла на своей площадке "Лейкерс" - 108:99. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Шабаз Мухаммад - 22 очка. У калифорнийцев 19 очками отметился новичок Кайл Кузма. Другой дебютант "озерных" Лонзо Болл набрал пять очков при семи подборах и восьми передачах.

В составе "волков" в этой встречи дебютировали Джефф Тиг и Джимми Батлер, набравшие по 11 и 10 очков соответственно.

НБА

Предсезонный матч

"Миннесота" - "Лейкерс" - 108:99 (31:31, 21:30, 22:25, 25:22)

Л: Кузма (19), Рэндл (15 + 7 подборов), Кларксон (14), Ингрэм (10), Болл (5 + 8 передач + 7 подборов).

М: Мухамад (22), Гибсон (18 + 9 подборов) Таунс (15), Дьенг (14 + 12 подборов), Тиг (11 + 9 передач), Батлер (10).