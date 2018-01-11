"Миннесота" обыграла "Оклахому", "Нью-Йорк" уступил в овертайме "Чикаго"

"Чикаго" в овертайме обыграл "Нью-Йорк" в матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах "Оклахома-Сити" уступила "Миннесоте", "Хьюстон" переиграл "Портленд", "Мемфис" взял верх над "Нью-Орлеаном".

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк" – "Чикаго" – 119:122 ОТ (25:26, 27:22, 30:30, 23:27, 14:17)

Н: Бизли (26 + 12 подборов), Порзингис (24), Джек (16 + 10 подборов + 10 передач)

Ч: Маркканен (33 + 10 подборов), Лопес (20), Валентайн (20)

"Милуоки" – "Орландо" – 110:103 (30:29, 23:17, 36:23, 21:34)

М: Адетокумбо (26), Миддлтон (22), Блдесоу (15)

О: Фурнье (21), Спейтс (14), Бийомбо (14)

"Мемфис" – "Нью-Орлеан" – 105:102 (29:38, 31:23, 17:9, 28:32)

М: Эванс (28), Газоль (21 + 10 подборов), Грин (20)

Н: Казинс (29), Мур (16), Рондо (14)

"Миннесота" - "Оклахома-Сити" - 104:88 (23:23, 24:24, 29:18, 28:23)

М: Батлер (26), Уиггинс (19), Танус (18 + 12 подборов)

О: Уэстбрук (38 + 10 подборов), Энтони (15), Джордж (13)

"Хьюстон" - "Портленд" - 121:112 (25:19, 30:26, 31:32, 35:35)

Х: Пол (37 + 11 передач), Гордон (30), Блэк (13)

П: Лиллард (29), Макколлум (24), Тернер (18)