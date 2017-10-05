"Миннесота" обыграла "Лос-Анджелес" и стала четырехкратным чемпионом женской НБА

"Миннесота Линкс" победила "Лос-Анджелес Спаркс" со счетом 85:76 в решающем пятом матче финальной серий плей-офф женской НБА и стала чемпионом турнира. Этот титул стал для "Миннесоты" четвертым за семь лет.

В составе победительниц дабл-дабл за свой счет записали Сильвия Фаулз (17 очков, 20 подборов) и Майя Мур (18 очков, 10 подборов). Фаулз была признана MVP финала.

В прошлом сезоне "Миннесота" проиграла "Лос-Анджелесу" в финале плей-офф со счетом 2-3.

Женская НБА

Плей-офф

Финал

Пятый матч

"Миннесота" – "Лос-Анджелес" – 85:76 (21:19, 20:16, 19:21, 25:20)