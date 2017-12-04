"Миннесота" обыграла "Клипперс", Гибсон и Таунс сделали по дабл-даблу

"Миннесота" на своей площадке обыграла "Клипперс" со счетом 112:106 в матче регулярного чемпионата НБА. Команда из Лос-Анджелеса потерпела свое третье поражение кряду.

В составе победителей 33 очка набрал Джимми Батлер, дабл-дабл на счету Таджа Гибсона (20 + 11 подборов). У госей 30 очков на свой счет записал Остин Риверс, Лу Уильямс отметился 23 очками и 10 передачами.

Регулярный чемпионат

"Миннесота" – "Клипперс" – 112:106 (31:27, 29:28, 18:21, 34:30)

М: Батлер (33), Гибсон (20 + 11 подборов), Таунс (15 + 12 подборов)

К: Риверс (30), Уильямс (23 + 10 передач), Джордан (17 + 12 подборов)