"Миннесота" нанесла поражение "Майами" в предсезонном матче

"Миннесота" переиграла "Майами" в предсезонном матче со счетом 101:96. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Тимбервулвз" Эндрю Уиггинс, набравший 23 очка.

В параллельной встрече "Бостон" нанес поражение в гостях "Нью-Йорку" со счетом 119:107.

НБА

Предсезонные матчи

"Майами" – "Миннесота" – 96:101 (21:27, 37:24, 18:32, 20:18)

Май: Макгрудер (15), Бенсон (14), Эллингтон (14), Уэйтерс (13).

Мин: Уиггинс (23), Таунс (16 + 14 подборов), Дженг (12).

"Нью-Йорк" – "Бостон" – 107:119 (25:28, 25:31, 28:31, 29:29)

Н: Кузминскас (18 + 10 подборов), Энтони (15), Холидэй (13), Вуячич (13).

Б: Хантер (17), Брэдли (15), Хорфорд (12), Браун (12), Краудер (11).