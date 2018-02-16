"Миннесота" нанесла "Лейкерс" третье поражение подряд

В матче регулярного чемпионата НБА "Миннесота" на своей площадке обыграла "Лейкерс" – 119:111. "Тимбервулвз" удалось победить за счет удачно проведенной четвертой четверти. Баскетболисты из Лос-Анджелеса потерпели третье поражение подряд.

НБА

Регулярный сезон

"Миннесота" – "Лейкерс" - 119:111 (35:39, 27:26, 22:26, 35:20)

М: Гибсон (28), Батлер (24), Тиг (20).

Л: Рэндл (23), Зубац (19 + 11 подборов), Инграм (17), Калдуэлл-Поуп (17 + 11 подборов).