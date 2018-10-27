"Милуоки" выиграл пять из пяти матчей на старте сезона

"Милуоки" на выезде переиграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НБА. "Бакс" выиграл все пять встреч на старте сезона.
В других матчах "Нью-Орлеан" выиграл у "Бруклина", а "Хьюстон" проиграл "Клипперс".
НБА
Регулярный чемпионат
"Миннесота" – "Милуоки" – 95:125 (16:27, 22:36, 29:34, 28:28)
Мин: Таунс (16), Роуз (14), Джонс (12)
Мил: Ильясова (16), Миддлтон (16), Адетокумбо (15 + 12 подборов)
"Нью-Орлеан" – "Бруклин" – 117:115 (32:30, 25:36, 31:25, 29:24)
Н: Холидэй (26), Дэвис (18 + 14 подборов), Пэйтон (17)
Б: Расселл (24), Леверт (21), Напьер (16)
"Хьюстон" – "Клипперс" – 113:133 (30:31, 31:39, 22:26, 30:37)
Х: Энтони (24), Грин (19), Капела (14 + 15 подборов)
К: Харрелл (30), Уильямс (23), Галлинари (16)
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