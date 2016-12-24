"Милуоки" разгромил "Вашингтон", "Сакраменто" победил "Миннесоту", "Нью-Орлеан" взял верх над "Майами"

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Милуоки" разгромил "Вашингтон" - 123:96. "Сакраменто" в гостях победил "Миннесоту" - 109:105. "Нью-Орлеан" взял верх над "Майами" - 91:87. "Мемфис" переиграл "Хьюстон" - 115:109.
НБА
Регулярный чемпионат
"Милуоки" – "Вашингтон" - 123:96 (37:29, 36:29, 27:20, 23:18)
М: Адетокумбо (39), Паркер (21).
В: Уолл (18 + 10 передач), Портер (18).
"Миннесота" – "Сакраменто" - 105:109 (26:25, 29:26, 30:27, 20:31)
М: Лавин (40), Таунс (20 + 13 подборов).
С: Казинс (32), Куфос (12).
"Нью-Орлеан" – "Майами" - 91:87 (25:28, 19:21, 20:19, 27:19)
Н: Дэвис (28 + 22 подбора), Холидэй (22).
М: Драгич (23), Уинслоу (12), Уайтсайд (10 + 19 подборов).
"Мемфис" – "Хьюстон" 115:109 (25:31, 29:18, 23:26, 38:34)
М: Конли (24), Марк Газоль (16).
Х: Андерсон (28), Харден (16 + 16 передач).