"Милуоки" разгромил "Детройт", "Вашингтон" взял верх над "Индианой"

"Милуоки" в матче регулярного чемпионата НБА разгромил "Детройт" со счетом 119:94.

В другом матче "Вашингтон" взял верх над "Индианой" – 111:105. Самым результативным у хозяев площадки стал Джон Уолл – 36 очков и 11 подборов. У "Индианы" 34 очка набрал Пол Джордж.

НБА

Регулярный чемпионат

"Детройт" – "Милуоки" – 94:119 (28:31, 26:31, 21:28, 19:29)

Д: Драммонд (16), Джексон (14).

М: Паркер (31 + 9 подборов + 6 передач), Адетокумбо (23).

"Вашингтон" – "Индиана" – 111:105 (23:25, 35:23, 27:26, 26:31)

В: Уолл (36 + 11 подборов), Портер (22), Гортат (13 + 16 подборов).

И: Джордж (34), Тиг (19 + 11 передач).