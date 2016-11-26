06:35 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Милуоки" проиграл "Торонто", несмотря на 29 очков Адетокумбо

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"Мемфис" уступил на своей площадке "Майами" со счетом 81:90 в регулярном чемпионате НБА. В составе гостей самым результативным стал Тайлер Джонсон

В еще одном поединке "Торонто" обыграл "Милуоки" на выезде. "Бакс" не помогли 29 очков и 11 передач Янниса Адетокумбо.

НБА 

Регулярный чемпионат

"Мэмфис" - "Майами" - 81:90 (19:28, 20:17, 18:26, 24:19)

М: Конли (16), Грин (14), Газоль (9).

М: Т. Джонсон (22), Уэйтерс (15), Ричардсон (12).

"Милуоки" - "Торонто" - 99:105 (24:27, 18:20, 25:26, 32:32)

М: Адетокумбо (29+11 передач), Снелл (16), Паркер (14).

Т: Дерозан (26), Лоури (19), Кэрролл (14).

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/basketball/nba/

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