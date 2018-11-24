"Милуоки" проиграл "Финиксу", несмотря на 35 очков Адетокумбо

"Финикс" обыграл "Милуоки" в матче регулярного чемпионата НБА - 116:114. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Бакс" Яннис Адетокумбо.
"Денвер" одержал победу над "Орландо" - 112:87. Центровой "Мэджик" Тимофей Мозгов остался вне заявки на игру.
НБА
Регулярный чемпионат
"Милуоки" - "Финикс" - 114:116 (30:34, 31:30, 29:27, 24:25)
М: Адетокумбо (35+10 подборов), Брогдон (22), Миддлтон (15).
Ф: Букер (29), Уоррен (19), Эйтон (17).
"Денвер" - "Орландо" - 112:87 (21:19, 33:22, 26:27, 32:19)
Д: Лайлс (22), Мюррэй (16), Миллсэп (14).
О: Росс (18), Вучевич (16), Гордон (14).
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