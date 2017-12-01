"Милуоки" прервал трехматчевую победную серию "Портленда"

"Милуоки" на выезде обыграл "Портленд" (103:91) в матче регулярного чемпионата НБА. Для "Бакс" эта победа стала второй кряду. "Трейл Блэйзерс", в свою очередь, прервали серию из трех выигранных встреч подряд.

Самым результативным игроком матча стал защитник победителей Крис Миддлтон, набравший 26 очков. У проигравших точнее всех был центровой Юсуф Нуркич (25).

НБА

Регулярный чемпионат

"Портленд" – "Милуоки" – 91:103 (21:33, 24:27, 21:27, 25:16)

"П": Нуркич (25), Лиллард (18), Макколум (15).

"М": Миддлтон (26), Бледсоу (25), Адетокунбо (20).