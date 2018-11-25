"Милуоки" обыграл "Сан-Антонио", Адетокумбо и Дерозан набрали по 34 очка

"Милуоки" обыграл "Сан-Антонио" в матче регулярного чемпионата НБА - 135:129. Форвард "Бакс" Яннис Адетокумбо и защитник "Спэрз" Демар Дерозан набрали в этой игре по 34 очка.

"Даллас" на своей площадке победил "Бостон" - 113:104.

НБА

Регулярный чемпионат

"Милуоки" - "Сан-Антонио" - 135:129 (37:36, 30:32, 28:34, 40:27)

М: Адетокумбо (34), Брогдон (23), Миддлтон (21).

С: Дерозан (34), Форбс (18), Бертанс (17).

"Даллас" - "Бостон" - 113:104 (32:26, 27:30, 28:26, 26:22)

Д: Барнс (20), Барреа (20), Дончич (15).

Б: Татум (21), Смарт (19), Ирвинг (19).