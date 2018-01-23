"Милуоки" обыграл "Финикс" в первом матче без Кидда, Миддлтон и Брогдон набрали 67 очков на двоих

"Милуоки" обыграл "Финикс" в матче регулярного чемпионата НБА. Более половины очков "Бакс" набрали Крис Миддлтон (35) и Малкольм Брогдон (32).

Игра стала первой для "Милуоки" после отставки Джейсона Кидда. Командой в поединке руководил Джо Пранти.

НБА

Регулярный чемпионат

"Хьюстон" - "Майами" - 99:90 (25:33, 21:17, 25:18, 28:22)

Х: Харден (28), Пол (16), Э. Гордон (16), Капела (14).

М: Уайтсайд (22 + 13), Эллингтон (13), Ричардсон (12), Джонсон (10), Олиник (10).

"Милуоки" - "Финикс" - 109:105 (30:26, 23:27, 23:26, 33:26)

М: Миддлтон (35), Брогдон (32), Блэдсоу (19), Хенсон (10).

Ф: Уоррен (23), Монро (19), Дэниэлс (15), Д. Букер (14).

"Мемфис" - "Филадельфия" - 105:101 (19:30, 30:25, 25:28, 31:18)

М: М. Газоль (19), Эванс (18), Чалмерс (17), Мартин (12), Хенри (12).

Ф: Шарич (22 + 10 подборов), Луваву-Кабарро (20), Ковингтон (18), Эмбиид (15 + 14 подборов).

"Даллас" - "Вашингтон" - 98:75 (22:22, 31:15, 18:17, 27:21)

Д: Барнс (20 + 10 подборов), Д. Смит (17), Мэттьюз (14), Феррел (14).

В: Бил (18), Уолл (11), Гортат (6 + 10 подборов).